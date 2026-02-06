Arianna Meloni | Vannacci? Spero non si faccia strumentalizzare dalla sinistra

Arianna Meloni attacca Vannacci, sperando che non venga usato dalla sinistra per scopi politici. La leader di FdI dice di sperare che Vannacci non si faccia strumentalizzare, mentre osserva che già alcuni si sono gettati subito nella polemica. La sua voce si aggiunge alle tante critiche e commenti sulla vicenda, in un momento di grande tensione politica.

"Vannacci responsabile di un calo di FdI? Spero che non si faccia strumentalizzare dalla sinistra, visto che vedo che già vi ci siete buttati a pesce". Così Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia sorella della presidente del Consiglio, rispondendo ai giornalisti all'uscita del Teatro de' Servi al termine della presentazione del libro del direttore del Foglio Claudio Cerasa.

