Arianna Meloni | Vannacci? Siamo sicuri del nostro lavoro

Roberto Vannacci potrebbe influenzare i voti di Giorgia Meloni. Meloni resta tranquilla e dice che è presto per valutare l’effetto di Vannacci. Aggiunge che non si preoccupano e sono sicuri del loro lavoro. La politica italiana tiene sotto controllo la situazione e aspetta di vedere come evolverà.

AGI - Roberto Vannacci può togliere voti a Giorgia Meloni? "Mi sembra che sia ancora molto presto per parlare di Vannacci, siamo ancora all'inizio, vediamo che cosa succede, non ci preoccupiamo, siamo sicuri del nostro lavoro. Piuttosto i 'vannacciani' non si facciano strumentalizzare dalla sinistra". Lo ha detto Arianna Meloni, oggi pomeriggio alla presentazione del libro di Claudio Cerasa. "Non siamo cambiati, non cambieremo mai", ha detto la responsabile della segreteria politica di FdI. "La cosa più bella è che gli italiani sono ancora con noi. Dopo tre anni e mezzo di governo i sondaggi danno FdI al 31 per cento, anzi, scusate, ci danno in crescita.

