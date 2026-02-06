archiviato il biodigestore di vascigliano

Durante la seduta del Consiglio regionale, l’assessore Thomas De Luca ha annunciato che il progetto del biodigestore di Vascigliano è stato ufficialmente archiviato. De Luca ha spiegato che non ci sono più procedimenti in corso e che l’iter autorizzativo si può considerare concluso. La conferma è arrivata in risposta a un’interrogazione del consigliere Luca Simonetti, che chiedeva aggiornamenti sulla vicenda.

STRONCONE "Il progetto è formalmente archiviato e non risultano procedimenti perdenti": ha risposto così l’assessore regionale Thomas De Luca, durante la seduta del Consiglio, all’interrogazione a risposta immediata con cui il consigliere Luca Simonetti (M5s) chiedeva aggiornamenti circa "l’iter autorizzativo dell’impianto di produzione biometano in località Vascigliano (comune di Stroncone)". Illustrando l’atto ispettivo - è detto in una nota della Regione - Simonetti ha spiegato che "nel 2019, la società Enersi Technology Società Agricola ha depositato in Regione un’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano, in vocabolo Vascigliano nel comune di Stroncone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dopo oltre sette anni, il progetto del biodigestore a biometano di Vascigliano a Stroncone è stato archiviato.

