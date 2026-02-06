Apre entro l' estate la Casa dello studente di via Gran Sasso gestione garantita per 12 anni grazie ai fondi Pnrr

La Casa dello studente di via Gran Sasso aprirà entro l’estate 2026. Lo dice il presidente dell’Ater, Antonio Tavani, che conferma come ormai si possa vedere la fine di una lunga attesa durata decenni. La gestione sarà garantita per i prossimi 12 anni grazie ai fondi del Pnrr. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’obiettivo di mettere a disposizione degli studenti un nuovo punto di riferimento sembra ormai più vicino.

La Casa dello studente di via Gran Sasso dovrebbe aprire entro l'estate 2026. Il condizionale è d'obbligo, anche se il presidente dell'Ater (ente proprietario dell'edificio), Antonio Tavani, è certo che si sia giunti finalmente all'epilogo atteso da qualche decennio. La struttura, che ospita 46.🔗 Leggi su Chietitoday.it

