Approvato il decreto Sicurezza | ci sono scudo e fermo preventivo

Dopo il via libera dal Consiglio dei ministri, il nuovo decreto sulla sicurezza è diventato ufficiale. Ora, le forze dell’ordine possono intervenire senza essere soggette a indagini se la legittima difesa si dimostra «evidente». Il governo ha deciso di mettere in campo uno «scudo» e un fermo preventivo per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La misura ha già scatenato reazioni contrastanti tra chi la vede come una tutela efficace e chi invece teme rischi di abusi.

Via libera dal Consiglio dei ministri. Forze dell’ordine non indagabili se la legittima difesa è «evidente». Il pm potrà annullare il trattenimento dei manifestanti. Carcere per chi gira con un coltello senza un motivo. Il consiglio dei ministri ieri ha varato il «pacchetto sicurezza» messo a punto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e limato fino a poche ore prima attraverso il dialogo con il Quirinale. Rimandato alla prossima settimana il provvedimento sull’immigrazione, compreso quello che possiamo chiamare «blocco navale». Le norme più attese ci sono tutte, seppure con qualche lieve differenza rispetto al piano originario. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Approvato il decreto Sicurezza: ci sono «scudo» e fermo preventivo Approfondimenti su Decreto Sicurezza Decreto sicurezza: scudo penale e fermo preventivo per i manifestanti #Decreto-Sicurezza- Torino || Il governo ha deciso di rafforzare il decreto sicurezza dopo le violenze di Torino. Decreto Sicurezza, fermo preventivo e scudo penale: il blocco di Mattarella a Meloni Il presidente Mattarella ha bloccato il decreto sicurezza voluto dalla premier Meloni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Decreto Sicurezza Argomenti discussi: Approvato il decreto sicurezza. Nordio: Vogliamo evitare il ritorno delle Brigate Rosse; Dl sicurezza, approvato in Consiglio dei ministri: fermo preventivo di 12 ore, divieto di porto di coltelli, stato di giustificazione per le Forze dell'Ordine; Dal Cdm sì al nuovo pacchetto sicurezza. Meloni: serve un approccio più duro; Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico. Decreto Sicurezza 2026, approvate in Cdm le nuove misure dal fermo preventivo allo scudo penale: le novitàIl Cdm ha appena varato il nuovo decreto Sicurezza. Dal fermo preventivo allo lo scudo penale, fino alla stretta su migranti e vendita di coltelli ai minori ... fanpage.it Il governo ha infine approvato l’atteso pacchetto sicurezzaIl Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure sulla sicurezza, con l’obiettivo di contrastare in modo più efficace la microcriminalità urbana. Erano attese da settimane e il governo, come spesso ... ilpost.it Sicurezza, approvato il decreto: nuove regole su armi e cortei Fermo fino a 12 ore e flagranza differita estesa. Stretta su coltelli e violenza giovanile. Sanzioni anche per i genitori. Via libera a trasparenza retributiva e parità salariale https://www.antennasud. facebook Approvato il Decreto sicurezza: tutte le nuove norme - Sgomberi, manifestazioni e scudo penale per chi si difende con le armi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.