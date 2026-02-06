Oggi il tema centrale resta l'importanza di promuovere l'integrazione tra i giovani. In un mondo che corre veloce e si immerge sempre di più nel virtuale, trovare spazi di confronto e collaborazione diventa fondamentale. Le associazioni e le scuole cercano modi per coinvolgere i ragazzi in attività reali, lontano dagli schermi, per rafforzare i legami e favorire un reale scambio tra le nuove generazioni.

Promuovere l’integrazione e la collaborazione tra i giovani in un mondo che, al contrario, è sempre più immerso nella sua dimensione virtuale. Armando Varini, grande sportivo e personaggio noto a Pisa, vede nel Campionato di giornalismo una grande opportunità per riavvicinare i più giovani alla realtà e ai valori dell’amicizia e del gioco di squadra. Varini è nato a Correggio in provincia di Reggio Emilia, finiti gli studi, si è stabilito a Milano e nel 1972 si è messo in proprio. E’ stato eletto consigliere nazionale dell’Associazione nazionale titolari laboratori odontotecnici. Nel 2007 si è trasferito a Pisa e a novembre è stato eletto presidente dell’Ens di Pisa e provincia fino al 2015, nel 2009 è stato insignito Cavaliere della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Approfondire. Oggi è un dono"

Approfondimenti su Approfondire Oggi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

I am the giver of good gifts

Ultime notizie su Approfondire Oggi

Argomenti discussi: Approfondire. Oggi è un dono; Angela Baraldi intervista; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Starmer vola a Pechino da Xi e altre notizie interessanti.

Approfondire. Oggi è un donoPromuovere l’integrazione e la collaborazione tra i giovani in un mondo che, al contrario, è sempre più immerso nella ... lanazione.it

I giovani di adesso, gli under 30, sono devastati. Oggi non ci si dice più un ca***, il silenzio viene interpretato come atto di ribellione ma non è così. ‘Il dolore ...Lo scrittore 24enne si racconta: dalla malattia ai successi letterari, dal mondo editoriale alla critica verso l'università e la società ... ilfattoquotidiano.it

Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/telefisco-2026-oggi-convegno-concordato-piu-fragile-patto-fiscale-gli-studi-associati-AIskLQFB facebook

Ieri e oggi ho partecipato alla #OsloSecurityConference, quest'anno dedicata ad approfondire il tema: "Il partenariato transatlantico di fronte alla nuova normalità". Uno scambio di opinioni molto interessante sulle sfide della sicurezza collettiva in un periodo in x.com