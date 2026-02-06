La torre di Azzano rischia di crollare. L’edificio storico, di proprietà privata, si trova in uno stato di grave degrado. Gli esperti avvertono che se non vengono fatti interventi immediati, l’intero stabile potrebbe crollare da un momento all’altro. La situazione è critica e ora si attende una risposta dai Ministeri per trovare una soluzione.

La torre di Azzano è in pericolo. Lo storico edificio di proprietà privata versa in uno stato di grave degrado strutturale e rischia il crollo. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Devis Dori ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e a quello della Cultura Alessandro Giuli. "Per sapere quali urgenti iniziative, per quanto di loro competenza e anche in accordo con gli enti territoriali, intendano adottare affinché si giunga alla messa in sicurezza immediata della torre e per fornire il necessario supporto tecnico e finanziario al Comune di Torlino Vimercati e agli enti locali coinvolti per facilitare l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico e la successiva valorizzazione culturale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Appello ai Ministeri: "La torre millenaria rischia di crollare"

Approfondimenti su Azzano Torre

Questa mattina a Niscemi si sono verificati nuovi smottamenti che hanno messo in allarme residenti e autorità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Azzano Torre

Argomenti discussi: Metropolitana M5 e iI fondi bloccati a Roma. Appello ai ministri: febbraio ultima spiaggia; Metro M5 a Monza, l’ennesimo appello ai ministri per superare il braccio di ferro burocratico che blocca tutto; Amministrazione della Giustizia: si inaugura l’Anno giudiziario 2026; Inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 del Distretto della Corte d’Appello di Milano. Intervento Funzione Pubblica Cgil Lombardia.

Appello ai Ministeri: La torre millenaria rischia di crollareLa torre di Azzano è in pericolo. Lo storico edificio di proprietà privata versa in uno stato di grave degrado strutturale e rischia il crollo. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Devis Dori ha ... ilgiorno.it

Salvatore stroncato da un tumore ai polmoni, Ministero condannato a risarcire un milione di euro: «Colpa del fumo passivo»La seconda sezione civile della Corte di Appello di Lecce ha respinto l’appello presentato dal Ministero della Giustizia e ha confermato la condanna ... msn.com

ONDA Organismo Nazionale Difesa Alberi Stiamo preparando un appello urgente in particolare per il Pino domestico, oltre ai 2 doc Verde urbano e Verde forestale già preparati con tutti i contributi. Questo urgente per i Ministeri Ambiente e Cultura domani lo facebook

Garantire il futuro di oltre 900 precari ministeriali calabresi presso i Ministeri della Giustizia, della Cultura e del Merito. Come CISL rivolgiamo un appello alla deputazione parlamentare calabrese affinché possano essere individuate soluzioni concrete. x.com