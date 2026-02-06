Appalti e nomine clientelari | il riesame rigetta il ricorso della Procura | niente arresto per Pace

Il tribunale di Palermo ha respinto l’appello della Procura contro Salvatore Cuffaro. La richiesta di aggravare la sua posizione, già ai domiciliari per corruzione, falso e turbativa d’asta, è stata bocciata. Nessun arresto in vista, quindi, mentre si approfondiscono gli appalti e le nomine che sembrano aver alimentato il caso.

Il deputato regionale era accusato di corruzione insieme all’imprenditore di Favara Alessandro Vetro e al direttore del Consorzio di bonifica Giovanni Tomasino: non reggono nemmeno le altre accuse all'ex governatore I pubblici ministeri chiedevano di ripristinare, anche nella valutazione e nella durata delle misure cautelari, ulteriori ipotesi di corruzione e l’associazione a delinquere, ritenuta però inammissibile. I giudici hanno confermato integralmente l’ordinanza del gip Carmen Salustro, accogliendo le tesi e le eccezioni difensive degli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Palermo Riesame

La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel procedimento legato alla vicenda Open Arms.

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo Emiliano riguardo alle retribuzioni dei lavoratori degli appalti della Regione Puglia.

Ultime notizie su Palermo Riesame

