Appalti e nomine clientelari | il riesame rigetta il ricorso della Procura | niente arresto per Pace
Il tribunale di Palermo ha respinto l’appello della Procura contro Salvatore Cuffaro. La richiesta di aggravare la sua posizione, già ai domiciliari per corruzione, falso e turbativa d’asta, è stata bocciata. Nessun arresto in vista, quindi, mentre si approfondiscono gli appalti e le nomine che sembrano aver alimentato il caso.
Il deputato regionale era accusato di corruzione insieme all’imprenditore di Favara Alessandro Vetro e al direttore del Consorzio di bonifica Giovanni Tomasino: non reggono nemmeno le altre accuse all'ex governatore I pubblici ministeri chiedevano di ripristinare, anche nella valutazione e nella durata delle misure cautelari, ulteriori ipotesi di corruzione e l’associazione a delinquere, ritenuta però inammissibile. I giudici hanno confermato integralmente l’ordinanza del gip Carmen Salustro, accogliendo le tesi e le eccezioni difensive degli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Palermo Riesame
Open Arms, assoluzione definitiva per Matteo Salvini: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura di Palermo
La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel procedimento legato alla vicenda Open Arms.
Lavoratori degli appalti Regione Puglia, retribuzioni: la Corte Costituzionale rigetta il ricorso del governo Emiliano: vittoria importantissima
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo Emiliano riguardo alle retribuzioni dei lavoratori degli appalti della Regione Puglia.
Ultime notizie su Palermo Riesame
Appalti truccati e nomine e concorsi pilotati: l’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro in arresto per corruzioneL’ex governatore della regione Sicilia, Totò Cuffaro, è agli arresti domiciliari per corruzione. Secondo la Procura di Palermo, l’ex governatore avrebbe contribuito a truccare concorsi pubblici, ... fanpage.it
A Milano il processo d’Appello legato all’operazione “Mensa dei poveri”, inchiesta su un presunto sistema di mazzette, appalti, nomine pilotate facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.