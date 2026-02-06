Apertura delle GPS a fine febbraio l’intenzione ministeriale anticipata ieri durante il nostro Question time Il punto di Simone Craparo

Il ministero ha annunciato che le GPS saranno aperte a fine febbraio. La decisione è stata comunicata ieri durante il question time condotto da Francesco Bunetto. Simone Craparo, rappresentante della Gilda degli Insegnanti, ha spiegato che si stanno preparando per le prossime mosse sulle graduatorie.

