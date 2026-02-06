Apertura delle GPS a fine febbraio l’intenzione ministeriale anticipata ieri durante il nostro Question time Il punto di Simone Craparo
Il ministero ha annunciato che le GPS saranno aperte a fine febbraio. La decisione è stata comunicata ieri durante il question time condotto da Francesco Bunetto. Simone Craparo, rappresentante della Gilda degli Insegnanti, ha spiegato che si stanno preparando per le prossime mosse sulle graduatorie.
Nel corso del question time condotto da Francesco Bunetto, l’ospite Simone Craparo, rappresentante della Gilda degli Insegnanti, ha fatto il punto sulle prossime mosse del Ministero in materia di graduatorie. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulle GPS e sulle tempistiche che, rispetto al passato, sembrano destinate a cambiare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
