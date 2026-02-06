Antonio Rossi e Beniamino Bonomi di nuovo insieme | lo storico K2 olimpico porta la fiamma sulla Darsena

Ventidue anni dopo aver vinto medaglie olimpiche, Antonio Rossi e Beniamino Bonomi si sono ritrovati di nuovo insieme. Questa volta, lo storico K2 olimpico ha portato la fiamma sulla Darsena di Milano, in un gesto simbolico e carico di emozione. La coppia, che ha scritto pagine importanti del canottaggio italiano, ha risposto con semplicità e spontaneità alle numerose persone presenti.

Oro a Sydney 2000, argento ad Atene 2004. Ventidue anni dopo, Antonio Rossi e Beniamino Bonomi tornano a remare insieme. Non per una gara, ma per un momento che vale quanto una medaglia olimpica: portare la fiamma di Milano Cortina 2026 sulla Darsena di Milano, nell'ultima tappa del viaggio.

