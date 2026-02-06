Antonella Clerici l’annuncio e la sua delusione | Io non ci sarò

Antonella Clerici ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi invernali, lasciando tutti sorpresi. La conduttrice ha spiegato di aver preso questa decisione dopo averci pensato molto, sottolineando di essere delusa ma decisa a non cambiare idea. La sua passione per lo sport e le Olimpiadi viene da lontano, e molti si aspettavano di vederla in qualche occasione speciale. Invece, questa volta, ha preferito restare fuori.

Antonella Clerici di storie legate alle Olimpiadi invernali ne avrebbe molte da raccontare, non solo per una passione mai nascosta, ma anche per un passato professionale che affonda le radici nel giornalismo sportivo. Proprio nel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con la cerimonia prevista a San Siro, la conduttrice ha voluto condividere con il pubblico un pensiero personale, carico di orgoglio ma anche di una punta di amarezza, raccontando in diretta televisiva che edizione sarà e che significato ha per lei questo evento. La giornata è quella tanto attesa, con gli occhi del mondo puntati sull’Italia e su Milano.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

