Antiquariato esposizioni Musica jazz tattoo e Carnevale

Questo fine settimana si preannuncia intenso tra le province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Sono in programma esposizioni di antiquariato, concerti di musica jazz, eventi dedicati ai tatuaggi e anche le celebrazioni del Carnevale. Tante iniziative diverse per divertirsi e scoprire qualcosa di nuovo, senza perdere tempo.

Si annuncia un altro ricco fine settimana di appuntamenti, tra le provincie di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Vediamone alcuni. Inaugura domani a Modena (quartiere fieristico), la 39ª edizione di ‘ Modenantiquaria ’, mostra mercato internazionale d’alto antiquariato, la più longeva e visitata del settore in Italia. Fino a domenica si può visitare ‘L’oca gigante e altre meraviglie’, la mostra di Paolo Ventura a Palazzo Santa Margherita (già quasi 9mila visitatori), mentre oggi pomeriggio e domenica, il Ridotto del Teatro Comunale Pavarotti-Freni ospiterà un percorso espositivo unico dedicato ai primi passi e alla folgorante carriera lirica internazionale di Mirella Freni: ‘La realizzazione di un sogno: Mirella Freni da Modena al mondo’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antiquariato, esposizioni. Musica jazz, tattoo e Carnevale Approfondimenti su Antiquariato Esposizioni Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni, torna l’evento che coniuga vino e musica jazz Il DiVino Jazz Festival celebra la sua diciottesima edizione, tornando dal 18 al 30 dicembre in sette comuni del vesuviano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Antiquariato Esposizioni Argomenti discussi: Antiquariato, esposizioni. Musica jazz, tattoo e Carnevale; Musei gratis, Cimento del Naviglio e filosofia: gli eventi del weekend a Milano. Antiquariato, esposizioni. Musica jazz, tattoo e CarnevaleSi annuncia un altro ricco fine settimana di appuntamenti, tra le provincie di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. quotidiano.net Esposizione Antiquariato e Artigianato Artistico a Pollenza: 10 Giorni di EventiLa 29ª Esposizione di antiquariato, restauro, artigianato artistico di Pollenza inizia venerdì: botteghe aperte, intrattenimento culturale, performance teatrali, musica e street food. Il sindaco ... ilrestodelcarlino.it EVENTI DEI PROSSIMI GIORNI MODENANTIQUARIA: torna la Mostra di Alto Antiquariato, giunta alla sua 39^ edizione. La manifestazione è un punto di riferimento per chi ricerca l’eccellenza d’alto antiquariato. Visitmodena sarà presente con uno stand, e o facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.