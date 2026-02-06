A Udine, un uomo di 38 anni è stato fermato dalla polizia con 50 grammi di eroina e più di 5000 euro in contanti. L’uomo, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato mentre si trovava in un appartamento, dove si è verificato un via vai sospetto di persone. La polizia ha sequestrato droga e soldi, portando l’uomo in questura.

Un arresto con sequestro di 50 grammi di eroina: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Udine. Un cittadino nigeriano di 38 anni è stato fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate alla vendita al dettaglio, oltre a una somma in contanti superiore a 5000 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Un arresto per spaccio a Udine Il tentativo di disfarsi della droga Il sequestro di eroina e denaro contante L'arresto e la situazione dell'indagato Un arresto per spaccio a Udine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udineche hanno agito nell’ambito di un servizio di osservazione mirato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anomalo via vai di persone in un appartamento a Udine, 38enne arrestato con 50 grammi di eroina e 5000 euro

Approfondimenti su Udine Spaccio

Un 47enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Parma per aver nascosto oltre 400 grammi di hashish in casa e trovato in possesso di eroina e uno spinello nell’auto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Udine Spaccio

Argomenti discussi: Spaccio in campagna ad Alessandria, scoperto nascondiglio della droga: 2 arresti; C’era un bazar della droga lungo le rive dell’Agogna a Fontaneto; Bussoleno: il vicino fa arrestare i topi d'appartamento; Castelnuovo del Garda: sospetto via vai in una casa, 21enne arrestato per spaccio di droga.

Anomalo via vai di persone in un appartamento a Udine, 38enne arrestato con 50 grammi di eroina e 5000 euroUn cittadino nigeriano di 38 anni è stato arrestato a Udine per spaccio: sequestrati 50 grammi di eroina e oltre 5000 euro in contanti. virgilio.it

Il 23enne era sottoposto agli arresti domiciliari in uno stabile dove c'era un via vai anomalo di persone facebook