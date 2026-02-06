Anna Pettinelli delude Elena ad Amici 25 il confronto | Non mi andrò mai a snaturare

Ieri ad Amici 25 Anna Pettinelli ha avuto un confronto duro con Elena D’Elia. La prof ha detto che, al momento, non la porterebbe al Serale, lasciando Elena molto delusa. La cantante si è sentita ferita e ha ribadito che non si snaturerà mai per andare avanti nel programma. La scena ha suscitato molte reazioni tra il pubblico e i compagni di scuola.

Le parole di Anna Pettinelli feriscono Elena ad Amici 25, c'entra il Serale. C'è stato un confronto ieri ad Amici 25 tra Anna Pettinelli e la sua allieva Elena D'Elia, quest'ultima c'è rimasta davvero male quando la prof ha detto che ad oggi non la porterebbe al Serale. La nota speaker radiofonica nel daytime di ieri si è giustificata dicendo che non la vede pronta come Gard ed Opi. La cantante si è recata dalla sua insegnante per avere un confronto, la Pettinelli le ha detto: "Non è una questione di tempo ma di come siete arrivati in questo momento. Se io penso al serale, ci sono persone che hanno caratteristiche più adatte, che comunicano meglio e hanno un impatto davanti ai giudici più forte".

