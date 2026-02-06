Anna Pettinelli delude Elena ad Amici 25 il confronto | Non mi andrò mai a snaturare

Ieri ad Amici 25 Anna Pettinelli ha commentato con franchezza la situazione di Elena D’Elia, lasciando la ragazza molto delusa. La prof ha detto che, al momento, non la porterebbe al Serale, facendo scivolare le speranze di Elena. La ragazza si è sentita ferita e ha risposto che non si snaturerà mai per arrivare più lontano. La discussione è stata diretta, senza giri di parole, e ora le tensioni tra i due sono visibili.

Le parole di Anna Pettinelli feriscono Elena ad Amici 25, c'entra il Serale. C'è stato un confronto ieri ad Amici 25 tra Anna Pettinelli e la sua allieva Elena D'Elia, quest'ultima c'è rimasta davvero male quando la prof ha detto che ad oggi non la porterebbe al Serale. La nota speaker radiofonica nel daytime di ieri si è giustificata dicendo che non la vede pronta come Gard ed Opi. La cantante si è recata dalla sua insegnante per avere un confronto, la Pettinelli le ha detto: "Non è una questione di tempo ma di come siete arrivati in questo momento. Se io penso al serale, ci sono persone che hanno caratteristiche più adatte, che comunicano meglio e hanno un impatto davanti ai giudici più forte".

