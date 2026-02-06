Andare a scuola con il coltello non è dissenso è criminalità

Matteo Salvini ha commentato gli scontri avvenuti a Torino negli ultimi giorni. Per lui, non si tratta di protesta, ma di criminalità. Il leader della Lega sottolinea che usare un coltello per andare a scuola non è dissenso, ma un gesto grave e da condannare. Salvini invita a distinguere tra manifestazioni pacifiche e violenza, che invece, secondo lui, sta crescendo nella città.

Per Matteo Salvini, gli scontri avvenuti a Torino negli ultimi giorni vanno letti distinguendo tra protesta e violenza organizzata. Intervenendo a Mattino24 su Radio24, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti respinge l’idea che si possa parlare di dissenso represso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Uno studente di una scuola media di Bologna ha preso un coltello artigianale e ha minacciato i compagni dopo una lite.

Un tragico episodio si è verificato presso una scuola di Odintsovo, vicino a Mosca, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso un bambino di 10 anni con un coltello.

