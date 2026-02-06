And Just Like That Chris Noth si sente fortunato per essere fuori dalla serie | Felice che Mr Big sia morto

La star di Sex and the City ha lanciato un'altra frecciata sulla sua uscita di scena dalla serie sequel revival dello show con protagonista Sarah Jessica Parker. Chris Noth ha rilasciato un commento al Daily Mail sulla sua burrascosa uscita di scena da And Just Like That, la serie sequel revival di Sex and the City. Quando gli è stato chiesto come si fosse sentito a lasciare la serie sequel dopo la morte del suo personaggio. L'attore è stato estromesso dal famoso show in seguito alle accuse di abusi sessuali che gli sono state avanzate da quattro donne e nei mesi scorsi ha affrontato, non senza polemiche, anche lo scottante argomento della fine della sua amicizia con Sarah Jessica Parker. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Chris Noth ha chiarito le recenti dichiarazioni rivolte a Sarah Jessica Parker, spiegando che si trattava di sarcasmo.

Chris Noth, noto per il suo ruolo in Sex and the City, ha recentemente commentato in modo diretto su Instagram, criticando il successo di Sarah Jessica Parker dopo il Golden Globe.

