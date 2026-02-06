Anche Rho vestita a festa per le sue gare

Rho si accende di luci per le gare di Milano Cortina 2026. Proiezioni colorate illuminano il Municipio, Villa Burba e largo Mazzini, trasformando la città in uno spettacolo di immagini e luci. La gente si ferma a guardare, mentre le proiezioni danno il via a un’atmosfera di festa e attesa.

Proiezioni luminose sul Municipio, Villa Burba e in largo Mazzini che riproducono le grafiche di Milano Cortina 2026. Stendardi, installazioni, schermo al Tourist Infopoint per seguire le gare: Rho si veste dei colori dei Giochi. Sede delle gare di speed skating e hockey su ghiaccio nei padiglioni di Fiera Milano Rho, proprio oggi per la cerimonia di apertura a San Siro saranno inaugurate due installazioni in piazza Costellazione, realizzate da Giuliano Cataldo Giancotti, scultore, designer e artista rhodense che rappresentano le discipline protagoniste in Fiera. Queste si aggiungono al murale lungo 23 metri e alto 2,8 realizzato al centro sportivo di viale De Gasperi da Gep Caserta con la collaborazione della Galleria d'arte Il Quadrifoglio.

