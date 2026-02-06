Amore matrimonio e ironia feroce | a Osoppo va in scena la commedia di Amurri

A Osoppo va in scena una commedia di Antonio Amurri che mette in luce il contrasto tra sogni di matrimonio e desideri di fuga. La pièce, intitolata “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché”, porta sul palco un umorismo tagliente e ironico, tipico dello stile di Amurri. Lo spettacolo si svolge sabato 7 febbraio e promette di far sorridere e riflettere sul rapporto tra amore e follia.

C’è chi sogna il matrimonio e chi, almeno per un istante, fantastica una fuga definitiva. Da questo cortocircuito nasce “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché”, la commedia di Antonio Amurri, maestro dell’umorismo elegante e pungente del Novecento italiano, che sabato 7 febbraio.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Osoppo Commedia Lapponia: a Priverno va in scena la commedia con Sergio Muniz A Priverno, al Teatro Comunale Gigi Proietti, prende il via una commedia con Sergio Muniz, inserita nella stagione di prosa promossa dal Comune di Priverno. Teatro, a Pagani va in scena “Le pornoprecarie” tra ironia ed emancipazione A Pagani va in scena “Le pornoprecarie”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Osoppo Commedia Argomenti discussi: AMORE, MATRIMONIO E IRONIA FEROCE: A OSOPPO VA IN SCENA LA COMMEDIA DI AMURRI; Barbara Foria tra riflessioni e ironia. A teatro Basta un filo di rossetto; Samira Lui: La proposta di matrimonio? Una fake news, ma spero che arrivi quel momento. Mi pento di non aver preso la laurea; Milano mi ha insegnato la disciplina e pure l'amore, con un biglietto di sola andata. Ecco Victoria Beckham al matrimonio del figlio: parodie e video con l’AI, ironia social dopo lo sfogo di BrooklynVideo parodia e altri realizzati con l'AI: così Victoria Beckham si è appropriata del primo ballo nuziale del figlio Brooklyn ... ilfattoquotidiano.it Cinque benedizioni per un matrimonio: il romanzo giapponese che ci ricorda che l’amore prende molte formeTra cucina, legami affettivi e famiglie scelte, Cinque benedizioni per un matrimonio di Seo Maiko è un romanzo luminoso che racconta l’amore come cura, memoria e riconciliazione con il passato. libreriamo.it Ristorante Abbazia. . Un racconto d’amore #weddingmoments #locationmatrimonio #evento #love #allestimenti #matrimonio #matrimoniodafavola #MatrimonioDaSogno #nozze #ristoranteabbazia @ facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.