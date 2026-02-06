Amnesia Milano | tutti i dj in console per il febbraio ' olimpico'

Febbraio 2026, Amnesia Milano torna a riempire la console con una serie di DJ che promettono serate intense. Il club milanese, noto per la sua capacità di anticipare le tendenze, si prepara ad un mese ricco di musica e energia. La programmazione è già pronta e punta a coinvolgere il pubblico con eventi che rispettano la tradizione, ma anche con qualche sorpresa. I appassionati aspettano con ansia di scoprire chi salirà in console e quali vibe accompagneranno le notti di questo febbraio speciale.

Febbraio 2026: da sempre Amnesia Milano è un club che guarda e costruisce oltre l’immediato, capace di leggere il contesto in cui si muove e di costruire la propria programmazione con coerenza e continuità. L’attenzione di Amnesia Milano non è mai rivolta al singolo evento ma a una prospettiva che supera il presente e costruisce valore nel lungo periodo. Sabato 7: Easttown, Mason Maynard e Michele Arcieri. Il dj e producer olandese Easttown è un talento in costante ascesa nel panorama elettronico mondiale: le sue selezioni musicali sono un vero e proprio tributo alla House di ieri, oggi e domani, con sistematici richiami alle atmosfere disco ed alle sonorità degli anni novanta.🔗 Leggi su Milanotoday.it

A gennaio 2026, Amnesia Milano conferma il suo impegno nel proporre eventi di qualità, mantenendo una selezione accurata di DJ che alternano artisti affermati e giovani talenti.

