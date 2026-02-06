Ambulanza usata per un video Condanna e risarcimento per l’amico del finto malato

Una persona è stata condannata e dovrà pagare un risarcimento dopo aver usato un’ambulanza del 118 per girare un video su TikTok. La bravata dell’estate 2023, quella di fingere un malore per salire a bordo dell’ambulanza e poi pubblicare il video, si conclude con una sentenza definitiva.

La bravata dell’estate 2023, quella del finto malore per salire a bordo dell’ ambulanza del 118 e finirci poi su TikTok, si chiude con una sentenza di condanna. Dopo il patteggiamento del ragazzo che nel video fingeva di stare male, la giustizia ha presentato il conto anche all’amico che aveva partecipato allo scherzo e alle riprese. Ieri, in tribunale a Rimini, è arrivata la sentenza nei confronti del secondo giovane coinvolto. L’imputato, difeso dall’avvocato Stefania Lisi, è stato condannato a 5 mesi di reclusione, con pena sospesa. Una pena più bassa rispetto agli 8 mesi chiesti dal pubblico ministero d’udienza Leonardo Berardi, ma comunque accompagnata da una condanna economica: 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La giustizia ha condannato il secondo giovane coinvolto nello scherzo di quest’estate, quando due ragazzi nordafricani hanno simulato un malore per farsi portare in ambulanza e poi hanno postato il video su TikTok.

