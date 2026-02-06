Molte mamme si trovano a vivere un conflitto interiore difficile da gestire. Da un lato, sono pronte a fare qualsiasi cosa per i figli, dall’altro, sentono il desiderio di riappropriarsi di spazi e momenti solo per sé. È un sentimento comune, spiegato dagli psicologi come ambivalenza materna, che mette in discussione il modo in cui si vive la maternità. Le donne si sentono divise tra l’amore incondizionato e il bisogno di mantenere una propria identità al di fuori del ruolo di madre.

Vi è mai capitato di pensare che amate alla follia vostro figlio o vostra figlia ma al tempo stesso vi manca la vostra vita prima della gravidanza? È un fenomeno conosciuto dagli psicologi e dalle psicologhe, e prende il nome di ambivalenza materna: in pratica sareste pronte a gettarvi nel fuoco per la prole ma al tempo stesso preferireste spazi e tempi più “vostri”. È assolutamente comune provare questi sentimenti ambivalenti. Che cos’è l’ambivalenza materna. I sentimenti ambivalenti verso figli e figlie prendono il nome appunto di ambivalenza materna, ossia tutto quell’insieme di emozioni complesse e contraddittorie che può circondare l’esperienza della maternità. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Ambivalenza materna senza tabù: amare i figli e volersi sottrarre alla maternità

Approfondimenti su Ambivalenza Materna

Renée Zellweger torna nel ruolo di Bridget Jones, riflettendo sulla crescita personale e sulle nuove prospettive in amore.

Miriam Leone affronta il tema della maternità come un tabù e della sfida di conciliare carriera e famiglia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ambivalenza Materna

Ambivalenza materna senza tabù: amare i figli e volersi sottrarre alla maternitàL'ambivalenza materna può essere superata solo in un modo: accettandola. Si tratta infatti di un fenomeno comune. gravidanzaonline.it

Giornata della Salute Mentale Materna: l’importanza del supporto psicologico in gravidanza (e dopo)Guardando ai dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno sono oltre 86.000 le coppie in Italia che si sottopongono a trattamenti di fecondazione assistita. Un percorso delicato, che ... iodonna.it