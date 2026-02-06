Ambivalenza materna senza tabù | amare i figli e volersi sottrarre alla maternità
Molte mamme si trovano a vivere un conflitto interiore difficile da gestire. Da un lato, sono pronte a fare qualsiasi cosa per i figli, dall’altro, sentono il desiderio di riappropriarsi di spazi e momenti solo per sé. È un sentimento comune, spiegato dagli psicologi come ambivalenza materna, che mette in discussione il modo in cui si vive la maternità. Le donne si sentono divise tra l’amore incondizionato e il bisogno di mantenere una propria identità al di fuori del ruolo di madre.
Vi è mai capitato di pensare che amate alla follia vostro figlio o vostra figlia ma al tempo stesso vi manca la vostra vita prima della gravidanza? È un fenomeno conosciuto dagli psicologi e dalle psicologhe, e prende il nome di ambivalenza materna: in pratica sareste pronte a gettarvi nel fuoco per la prole ma al tempo stesso preferireste spazi e tempi più “vostri”. È assolutamente comune provare questi sentimenti ambivalenti. Che cos’è l’ambivalenza materna. I sentimenti ambivalenti verso figli e figlie prendono il nome appunto di ambivalenza materna, ossia tutto quell’insieme di emozioni complesse e contraddittorie che può circondare l’esperienza della maternità. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
