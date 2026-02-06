Amazon-Interporto l' allarme di Dino Latini | Serve la tangenziale per Chiaravalle o sarà il caos
Dino Latini lancia un nuovo appello: senza una tangenziale per Chiaravalle, il traffico rischia di bloccare l’intera zona. La questione è sempre più urgente, e la creazione di una strada rapida diventa fondamentale per evitare il caos. La discussione sul futuro del polo logistico Amazon a Jesi si apre di nuovo, con un’attenzione speciale alle infrastrutture che devono sostenere il traffico crescente.
Jesi - Il futuro del polo logistico Amazon all’Interporto di Jesi continua a far discutere, portando con sé una riflessione profonda sulla tenuta delle infrastrutture locali. A sollevare la questione è Dino Latini, fondatore e leader delle Liste Civiche, che torna a puntare il dito sulle.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Amazon Interporto
Per prevenire le mareggiate arriva l'idea di Dino Latini: «Mettere in atto il mio provvedimento, approvato all'unanimità in Consiglio regionale»
Dino Latini, presidente del Consiglio regionale delle Marche, ha annunciato di aver ottenuto l’approvazione unanime di un nuovo provvedimento per prevenire le mareggiate.
Nuovo hub Amazon e Interporto, uno studio per non ingolfare A14 e strada statale 76
La Regione Marche e l’Interporto hanno deciso di agire.
Ultime notizie su Amazon Interporto
Argomenti discussi: Apertura di Amazon, si cercano figure per la fase operativa e tecnica; Latini: Traffico in crescita con l’Interporto di Jesi e Amazon, serve una tangenziale per Chiaravalle.
Interporto Marche, uno studio sul traffico per impatto nuovo polo logisticoInterporto Marche spa, di concerto con la Regione Marche, ha affidato a Sintagma srl, società di ingegneria e consulenza specializzata nella pianificazione dei trasporti, uno studio approfondito sugli ... ansa.it
Polo Amazon, la controproposta: Interporto anche per pendolariViabilità a rischio dopo l’apertura, che dovrebbe avvenire entro l’anno, del polo Amazon: si accende il dibattito dopo le proposte di nuovi tracciati lanciati da Pierluigi Bocchini, ex presidente di ... ilrestodelcarlino.it
Latini: "Traffico in crescita con l'Interporto di Jesi e Amazon, serve una tangenziale per Chiaravalle" facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.