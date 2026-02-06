Amadeus potrebbe tornare in Rai seguendo un percorso simile a quello di Pippo Baudo. Non avrà subito una grande prima serata, ma potrebbe risalire gradualmente. La decisione sembra già presa, e ora si aspetta solo di capire come si svilupperà il suo ritorno.

Amadeus potrebbe tornare in Rai seguendo un percorso simile a quello di Pippo Baudo: niente prime serate immediate, ma una lenta risalita. Il futuro del conduttore è tutto da riscrivere? Leggi anche: Doccia fredda per Amadeus: ritorno in Rai? La risposta dell’azienda lascia tutti di stucco Negli ambienti televisivi la domanda circola con sempre maggiore insistenza: Amadeus è davvero pronto a tornare in Rai? E soprattutto, a quali condizioni? Dopo l ’addio al servizio pubblico e l’approdo al Nove, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo starebbe valutando un clamoroso dietrofront. Un ritorno che, secondo i retroscena, non avrebbe però nulla di trionfale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Amadeus come Pippo Baudo? Ecco cosa sta succedendo: presto grandi cambiamenti

La controversia sull’eredità di Pippo Baudo, iconico volto della televisione italiana, continua a tenere banco.

