Alvino stuzzica la Juve | Che rapporto esiste fra scegliere di uscire dalla Coppa Italia con la certezza del quarto posto?

Alvino ha preso di mira la Juventus sui social, commentando l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il giornalista ha chiesto quale sia il senso di uscire dalla competizione con la certezza di un quarto posto in campionato. La domanda ha fatto discutere i tifosi, alcuni si chiedono se questa strategia possa influire sulla testa dei giocatori. La Juventus ora si concentra sul campionato, ma l’attenzione resta alta anche sui possibili risvolti di questa scelta.

Alvino sui social ha stuzzicato la Juventus dopo l'eliminazione da parte della Coppa Italia. Le parole del giornalista vicino al Napoli. Il clima attorno alla Juventus di Luciano Spalletti si fa rovente, specialmente dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia che ha lasciato l'amaro in bocca a gran parte della tifoseria. In questo scenario di tensione, le parole di Carlo Alvino, storico giornalista da sempre vicino alle vicende del Napoli ma osservatore attentissimo delle dinamiche bianconere, hanno acceso una miccia mediatica non indifferente, andando a colpire il nervo scoperto della strategia stagionale della "Vecchia Signora".

