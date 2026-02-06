All' incredibile avventura di Snoop Dogg a Milano si aggiunge anche una collaborazione con Moschino

Snoop Dogg ha fatto tappa a Milano e ha stupito tutti con una sorpresa speciale. Il rapper ha annunciato una collaborazione con la maison Moschino, lasciando i fan senza parole. La notizia ha fatto il giro dei social e già si parla di nuovi progetti tra musica e moda. La sua visita ha attirato l’attenzione di molti appassionati e curiosi, che aspettano di vedere cosa ne uscirà.

Non soltanto la torcia a Gallarate, la partita a bocce con Mario Lopez alla Balera dell'Ortica e le varie comparsate in qualità di mascotte in carne e ossa del Team Usa, che lo stanno catapultando sulla pressoché totalità delle bacheche social: Snoop Dogg è a Milano per vivere al cento per cento l'esperienza dei giochi invernali, e come ciliegina sulla torta può ora festeggiare anche una nuova collaborazione con Moschino.

