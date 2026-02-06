Allerta meteo prorogata dalla Protezione Civile

La Protezione civile della Campania ha deciso di prolungare l’allerta meteo nelle zone più a rischio. La decisione riguarda le aree della Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini e Basso Cilento. Si temono ancora possibili frane, smottamenti e cadute di massi. La situazione rimane sotto stretta osservazione, e le autorità invitano alla massima attenzione.

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo sulle zone 3 (Pensisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 8 (Basso Cilento) per il rischio idrogeologico residuo, ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero.

