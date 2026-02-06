Allerta Meteo Gialla prorogata in Campania per rischio idrogeologico residuo

La Protezione civile della Campania ha deciso di prolungare l’allerta meteo gialla nelle zone della Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, e nel Basso Cilento. La decisione arriva dopo le piogge intense degli ultimi giorni, che hanno lasciato ancora il rischio di frane, smottamenti o caduta di massi. La regione invita i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 8 (Basso Cilento) per il rischio idrogeologico residuo, ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero.

