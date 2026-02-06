Allerta meteo arancione in Campania | scuole chiuse e trasporti rallentati a causa del maltempo

La pioggia e i venti forti stanno causando disagi in tutta la regione. Le scuole sono state chiuse e i trasporti sono in tilt, con treni e bus che circolano con notevoli ritardi. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione, invitando i cittadini a restare a casa e a evitare spostamenti non necessari. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità monitorano il maltempo che si sta intensificando.

**Allerta arancione in Campania: scuole chiuse e trasporti rallentati a causa del maltempo** Venerdì 6 febbraio 2026, con un maltempo intenso che colpisce la Calabria, l’emergenza meteorologica è entrata in una fase critica. La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino d’allerta meteo con codice arancione per il versante tirrenico, in particolare tra Cosenza e Vibo Valentia, con un livello di rischio elevato per le condizioni atmosferiche. Le prime conseguenze si sono tradotte immediatamente in un’azione coordinata: le scuole nei comuni coinvolti sono state chiuse e le attività quotidiane interrotte per garantire la sicurezza di studenti e cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

ALLERTA METEO, il Mega-Ciclone Harry fa paura: scuole chiuse e barriere sulle spiagge, è allarme!!!

Argomenti discussi: Maltempo, domani allerta meteo arancione in Sardegna, gialla in 9 Regioni; Allerta maltempo, condizioni meteo avverse per piogge e temporali e codice arancione a Cagliari sabato 31 gennaio per rischio idrogeologico; Allerta arancione dalle prime ore di mercoledì 28 gennaio e per le successive 12-18 ore.; A Oristano allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico.

