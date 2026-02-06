Allerta maltempo nuova ondata di freddo e gelo
Il maltempo torna a colpire l’Italia, con forti piogge e temperature in picchiata. Diverse regioni del Sud sono in allerta, mentre le previsioni parlano di una nuova ondata di freddo e gelo. Le autorità invitano i cittadini a tenere alta la guardia e a rispettare le allerte in vigore.
Il maltempo non lascia l’Italia. È allerta meteo in diverse regioni, soprattutto al Sud. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
A causa delle condizioni di maltempo e delle basse temperature, è stata emessa un’allerta meteo valida anche sulla costa.
La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per il Molise, prevista per sabato, a causa di condizioni di maltempo.
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla e scuole chiuse venerdì 6 febbraio: le regioni a rischioOndata di maltempo sull’Italia per la giornata di domani venerdì 6 febbraio. La Protezione civile ha valutato allerta meteo arancione in Calabria e Lazio e allerta Gialla in 13 regioni. Scuole chiuse ... fanpage.it
Breve tregua, poi nuova ondata di maltempo con allerta gialla. E la diga continua a tracimareÈ in arrivo una nuova ondata di maltempo che bagnerà la giornata di venerdì e la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta gialla per piene dei fiumi e frane ... forlitoday.it
#Tg2000 - #Allerta #maltempo, nuova ondata di #freddo e gelo #6febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com
Allerta maltempo in Bulgaria, dighe in gestione critica: livelli altissimi sull’Arda, rischio di piene insostenibili verso la Grecia | VIDEO facebook
