Il maltempo torna a colpire l’Italia, con forti piogge e temperature in picchiata. Diverse regioni del Sud sono in allerta, mentre le previsioni parlano di una nuova ondata di freddo e gelo. Le autorità invitano i cittadini a tenere alta la guardia e a rispettare le allerte in vigore.

Il maltempo non lascia l’Italia. È allerta meteo in diverse regioni, soprattutto al Sud. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Allerta maltempo, nuova ondata di freddo e gelo

Approfondimenti su Allerta Meteo Italia

A causa delle condizioni di maltempo e delle basse temperature, è stata emessa un’allerta meteo valida anche sulla costa.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per il Molise, prevista per sabato, a causa di condizioni di maltempo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Allerta maltempo, nuova ondata di freddo e gelo

Ultime notizie su Allerta Meteo Italia

Argomenti discussi: Breve tregua, poi nuova ondata di maltempo con allerta gialla. E la diga continua a tracimare; Meteo, allerta maltempo per burrasca e nubifragi: le regioni a rischio; Nuova ondata di maltempo, pioggia e neve a bassa quota. Allerta arancione in Lazio, Sardegna e Molise; Nuova ondata di maltempo in arrivo: per la giornata di domani diramata allerta gialla · ilreggino.it.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla e scuole chiuse venerdì 6 febbraio: le regioni a rischioOndata di maltempo sull’Italia per la giornata di domani venerdì 6 febbraio. La Protezione civile ha valutato allerta meteo arancione in Calabria e Lazio e allerta Gialla in 13 regioni. Scuole chiuse ... fanpage.it

Breve tregua, poi nuova ondata di maltempo con allerta gialla. E la diga continua a tracimareÈ in arrivo una nuova ondata di maltempo che bagnerà la giornata di venerdì e la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta gialla per piene dei fiumi e frane ... forlitoday.it

#Tg2000 - #Allerta #maltempo, nuova ondata di #freddo e gelo #6febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com

Allerta maltempo in Bulgaria, dighe in gestione critica: livelli altissimi sull’Arda, rischio di piene insostenibili verso la Grecia | VIDEO facebook