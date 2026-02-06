Alle 20 inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali

Questa sera alle 20 si apre ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. A Milano e a Cortina sono pronti gli organizzatori e le squadre di atleti, mentre la città si prepara a vivere un evento che durerà diverse settimane. In attesa dell’inizio, si susseguono le ultime prove e le notizie sulle presenze di ospiti e rappresentanti. La tensione sale, e tutti sono curiosi di scoprire cosa accadrà durante la manifestazione.

Come funzionerà, chi ci sarà e cosa sta succedendo a Milano e a Cortina: tutte le cose da sapere e le notizie, man mano che arrivano Stanno per cominciare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il Post segue tutto quello che succede con questo liveblog, a partire dalla cerimonia d'apertura di questa sera. Se volete vederla gratis c'è Rai 1 in televisione, oppure lo streaming su RaiPlay. E in abbonamento c'è Eurosport, i cui canali sono presenti sulle piattaforme Discovery+, Dazn, TimVision o HBO Max. Per tutta la durata dei Giochi la Rai trasmetterà molte gare sui suoi canali Rai 2 e Rai Sport, ma non tutte (due canali soli non basterebbero, viste le molte sovrapposizioni.

