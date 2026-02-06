All' asta chitarre dei Beatles e Cobain

La Fender Mustang del 1966, suonata da Kurt Cobain in

8.16 All'asta il mese prossimo da Christie's la Fender Mustang del 1966 suonata da Kurt Cobain in Smells Like Teen Spirit: potrebbe arrivare a 5mln di dollari. E non è l'unico pezzo prestigioso della collezione messa in vendita da Jim Irsay, ex patron della squadra di football Indianapolis Colts. Ci sono 5 chitarre dei Beatles,la prima batteria Ludwig di Ringo Starr e il pianoforte su cui John Lennon compose vari brani di Sgt.Pepper. E il manoscritto di Hey Jude.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Questa mattina sono state diffuse le prime immagini dei protagonisti dei quattro film di Sam Mendes dedicati ai Beatles.

