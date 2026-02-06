Questa sera, Lillo e Andrea Pucci salgono sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttori. La loro presenza ha già scatenato reazioni contrastanti online, con molti utenti che criticano il comico milanese per le sue posizioni politiche e le battute considerate discutibili. La polemica si accende prima ancora che inizi la serata.

R oma, 6 feb. (redazione online) – Lillo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video su Instagram in cui appare in macchina mentre telefona ai due comici con una chiamata di gruppo. “Avreste problemi a fare la co-conduzione, una serata per uno, anche se c’è Sandokan, Topo Gigio, Spongebob?”, scherza Conti. E poi aggiunge: “Bene, molto bene”, facendo intendere la risposta affermativa. Leggi anche › Lillo Petrolo sarà co-conduttore a Sanremo 2026 nella serata delle cover e dei duetti Sotto il video, anche un post in cui annuncia che saranno fatti presto altri annunci: “La prossima settimana le co-conduttrici e altre sorprese” scrive. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - All'annuncio, il web si è riempito di commenti di protesta contro il comico milanese: al centro, le sue tendenze politiche di estrema destra e un bagaglio di battute... discutibili

