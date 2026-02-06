Alla GNAMC presentata una raccolta di libri sulla vita romana del pittore americano Cy Twombly
Alla GNAMC, è stata presentata una raccolta di libri dedicata alla vita romana di Cy Twombly. La galleria ha messo in mostra un cofanetto di tre volumi, editi da Electa e sostenuti dal MAIRE, che raccontano il periodo romano dell’artista americano. Twombly, tra i protagonisti dell’espressionismo astratto, ha lasciato un segno forte nel panorama culturale di quegli anni a Roma.
Roma tratteggiata dalla mano di un pittore americano. Alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea è stato presentato un cofanetto di tre libri, edito da Electa, con il sostegno di MAIRE, che ripercorre il periodo romano dell'artista Cy Twombly, pittore esponente dell'espressionismo astratto, tra i protagonisti dell'esplosione culturale romana a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta.
