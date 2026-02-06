Alla cerimonia di Milano-Cortina c’è anche il bimbo fatto scendere dal bus l’11enne protagonista dell’alzabandiera

Alla cerimonia di Milano-Cortina c’è stato un momento che ha fatto il giro dei social. L’11enne di Belluno, fatto scendere dal bus sotto la neve mentre tornava da scuola, ha partecipato all’alzabandiera. Era stato annunciato e ora è realtà: il bambino ha avuto la sua “rivincita” in pieno spirito olimpico.

Era stato annunciato, e così è avvenuto. Il bambino bellunese di 11 anni che era stato fatto scendere sotto la neve mentre rientrava da scuola ha avuto la sua “rivincita”, in pieno spirito olimpico. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, l’11enne è stato protagonista dell’alzabandiera che, in contemporanea, ha collegato lo stadio San Siro di Milano e Cortina. Il ruolo dell’11enne a Cortina. Da una delle principali piazze della Regina delle Dolomiti, il giovane ha guardato il tricolore salire sul pennone insieme a Fulvio Valbusa, Christian Zorzi, Giorgio Di Centa e Pietro Piller Cottrer, atleti della leggendaria staffetta d’oro 4×10 di Torino 2006.🔗 Leggi su Open.online

Il bambino di 11 anni di Belluno, costretto a camminare più di sei chilometri sotto la neve perché non aveva il nuovo biglietto, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

