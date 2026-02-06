Alexander-Walker firma il colpo in volata Atlanta la spunta

Alexander-Walker ha deciso la partita negli ultimi secondi, portando Atlanta Hawks alla vittoria contro Utah Jazz. La sfida è stata intensa fino all’ultimo possesso, con continui ribaltamenti di fronte. Alla fine, è stato lui a mettere a segno il canestro decisivo, regalando ai suoi la vittoria in volata.

Gli Hawks hanno prevalso 121-119 grazie a un jumper di Nickeil Alexander-Walker a 1,3 secondi dalla sirena. Alexander-Walker chiude con 23 punti, completando una serata di nervi e colpi di scena. Il volto della partita è stato Jock Landale, autore di una stagione-best con 29 punti, una tripla del sorpasso a 45” e un career-high di cinque triple, oltre a massimi stagionali in stoppate (4) e assist (5). Landale è arrivato via trade mercoledì dopo un passaggio da Memphis a Utah e parte in quintetto al posto dell’infortunato Onyeka Okongwu, assente per la quarta partita di fila per una frattura dentale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

