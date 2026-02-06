Alex Venier ucciso e fatto a pezzi la compagna è in gravi condizioni | Crollo Psicotico

A Gemona del Friuli si torna a parlare di un omicidio che ha sconvolto la comunità. Maylin Castro Monsalvo, la compagna di Venier, è stata trovata in gravi condizioni dopo un episodio di crollo psicotico. La donna sembra essere coinvolta, anche se le autorità non hanno ancora chiarito i dettagli. La vicenda, che si aggiunge a quella di Venier ucciso e smembrato lo scorso luglio, continua a far discutere e a preoccupare i residenti.

Il dramma di Gemona del Friuli si arricchisce di un nuovo, tragico capitolo che vede protagonista Maylin Castro Monsalvo, la giovane compagna di Alessandro Venier, l'uomo brutalmente ucciso e smembrato nel luglio dello scorso anno. La donna è stata recentemente trasferita d'urgenza in una struttura ospedaliera a causa di un grave crollo psicotico che ha compromesso seriamente le sue condizioni di salute. Questa evoluzione clinica aggiunge un ulteriore carico di complessità a una vicenda giudiziaria che ha già profondamente scosso l'opinione pubblica nazionale per la ferocia del delitto e per l'insolito coinvolgimento della madre della vittima nella pianificazione dell'omicidio.

