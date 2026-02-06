Alex Venier fatto a pezzi a Gemona la compagna trasferita in ospedale in gravi condizioni | Crollo psicotico

Maylin Castro Monsalvo, la compagna di Alessandro Venier, è finita in ospedale in condizioni gravissime. Dopo il ritrovamento del corpo di Venier, fatto a pezzi a Gemona lo scorso luglio, Maylin ha avuto un crollo psicotico e ora si trova sotto controllo medico. La situazione si fa ancora più tesa, mentre le indagini cercano di chiarire cosa sia successo realmente quella notte.

Maylin Castro Monsalvo, compagna di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi nel luglio scorso a Gemona, è finita in ospedale ed è al momento in gravi condizioni. Per la donna, che è accusata del delitto insieme alla madre dell'uomo, Lorena Venier, si parlerebbe di un crollo psicotico.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sono stati resi noti i risultati della perizia tossicologica sui resti di Alessandro Venier, ucciso e smembrato il 25 luglio 2025 a Gemona del Friuli.

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi, la compagna Maylin Castro è grave in ospedaleGEMONA (UDINE) - Maylin Castro Monsalvo è ricoverata in ospedale in gravi condizioni, stando a quanto riporta l'Ansa che ha appreso la notizia da fonti vicine alla donna. La 30enne ... ilmattino.it

La perizia sull'omicidio di Alessandro Venier: Morto per soffocamento e mix di farmaci. Poi la madre lo ha fatto a pezziÈ la conclusione della consulenza medico-legale e tossicologica effettuata sui resti del 35enne, ucciso nel luglio del 2025 a Gemona del Friuli, in provincia di Udine ... today.it

Oggi a Gemona si è svolto il funerale di Alessandro Venier, ucciso sei mesi fa. La madre, detenuta e accusata insieme alla compagna, non ha potuto partecipare e ha affidato a una lettera il suo ultimo saluto al figlio. Cosa ha scritto facebook