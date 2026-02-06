Alchimia Ginori 1737-1896 | due secoli di storia della manifattura di porcellane di Doccia

Fino al 2 giugno, il Mic di Faenza apre le porte alla mostra “Alchimia Ginori 1737-1896”. L'esposizione ripercorre due secoli di produzione di porcellane di Doccia, mettendo in mostra pezzi storici e tecniche antiche. I visitatori possono vedere da vicino come si è evoluta questa manifattura, che ha lasciato un segno importante nel mondo dell’arte e dell’artigianato italiano.

