Alberobello celebra la giornata nazionale del ricordo con il documentario Una scelta necessaria

Questa sera Alberobello ricorda il 10 febbraio con una proiezione speciale. Alle 18, il comune organizza la visione del documentario “Una scelta necessaria”, invitando la comunità a riflettere su momenti importanti della storia. L’evento vuole coinvolgere i cittadini e mantenere vivo il ricordo.
In occasione della Giornata Nazionale del Ricordo, il 10 febbraio 2026, il Comune di Alberobello promuove un momento di riflessione e consapevolezza collettiva con la proiezione del documentario “Una scelta necessaria”, in programma alle ore 18.00 presso il Centro Culturale G. Galiani (ex.🔗 Leggi su Baritoday.it
