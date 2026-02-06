Al Teatro Arbostella ultimo week-end con le vicissitudini comiche de’ Il più felice dei tre

Al Teatro Arbostella di Salerno si è concluso il fine settimana con lo spettacolo “Il più felice dei tre”. La XVIII stagione comica, dedicata a Gino Esposito, ha ancora una volta attirato un pubblico numeroso e appassionato. La commedia ha divertito gli spettatori, confermando il buon momento del teatro e il rispetto per il lavoro del suo fondatore. Ora l’attesa è per il proseguimento della stagione, che promette altri momenti di svago e risate.

Tempo di lettura: 2 minuti La XVIII stagione comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno raggiunge il suo giro di boa confermando il grande successo di pubblico e di critica, nel solco della visione del compianto fondatore Gino Esposito. Un risultato reso possibile anche dalla direzione artistica di Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, che continua a proporre una programmazione capace di coniugare qualità, tradizione e intrattenimento. Per gli ultimi week-end di gennaio e per il primo di febbraio il palco di Viale Verdi ospita una compagnia storica dell’ Arbostella: la TeatroPerNoi di Napoli (giunta al 50° anno di attività), che offre al pubblico uno spettacolo comico-brillante e adatto a tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al Teatro Arbostella ultimo week-end con le vicissitudini comiche de’ “Il più felice dei tre” Approfondimenti su Teatro Arbostella Ultimo week-end al Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno della commedia “Le Voci di dentro” capolavoro di Eduardo De Filippo Ultimo weekend al Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno per la rappresentazione di “Le Voci di dentro”, commedia di Eduardo De Filippo. Al Teatro Arbostella “Il più felice dei tre” Al Teatro Arbostella di Salerno, la XVIII stagione di commedie si avvia alla sua metà con un grande riscontro di pubblico e critici. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Teatro Arbostella Argomenti discussi: Al Teatro Arbostella Il più felice dei tre; Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 30 gennaio all'1 febbraio; Gli eventi in programma a Salerno durante febbraio 2026; Il nuovo Welfare Culturale in campo con Cultura Cresce. Al Teatro Arbostella Il più felice dei treLa XVIII stagione comica del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno raggiunge il giro di boa confermando un importante successo di pubblico e ... zon.it Teatro Arbostella, ultimo week-end di risate assicurate con Il più felice dei treStampa La XVIII stagione comica del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno raggiunge il suo giro di boa confermando il grande successo di pubblico e di critica, nel solco della visione del compi ... salernonotizie.it Teatro Arbostella, ultimo week-end di risate assicurate con “Il più felice dei tre” facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.