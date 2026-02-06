Al polo fieristico A1 Expò di Caserta arriva Gigacon Ecco il programma

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, Caserta ospita la prima edizione di Gigacon, una grande fiera dedicata al fumetto, ai giochi e alla cultura pop. L’evento si svolge al polo fieristico A1 Expò, attirando appassionati da tutta la regione. Gli organizzatori hanno preparato un programma ricco di incontri, mostre e attività per i fan di tutte le età. È la prima volta che questa fiera si tiene in città, e gli appassionati non vedono l’ora di partecipare.

Gigacon sabato 7 e domenica 8 febbraio debutta a Caserta: la prima edizione della grande fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop presso il polo fieristico A1 Expò. Oltre 200 postazioni videogames, con 100 cabinati da sala giochi direttamente dagli anni Ottanta e Novanta. Fumetti, giochi, mattoncini, gadget, manga e tanto altro: ospiti speciali il re e la regina delle sigle animate, Giorgio Vanni e Cristina D’Avena, ma anche il protagonista della tv dei ragazzi Giovanni Muciaccia, l’ambasciatore della cucina giapponese Chef Hiro e Anna Mazzamauro, la leggendaria Signorina Silvani nella saga di Fantozzi. 🔗 Leggi su 2anews.it

