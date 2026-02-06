Al Matis Club Blackchild Silvie Loto e Ricky Pedro

Sabato 7 febbraio 2026, il Matis Club di Bologna ospiterà il primo appuntamento dell’anno con Vita. La serata, che in estate si tiene alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, torna con una line-up di dj noti in Italia e all’estero. Tra i nomi in console ci saranno Blackchild, Silvie Loto e Ricky Pedro. L’evento promette di portare energia e musica di qualità nel cuore della città.

Sabato 7 febbraio 2026 primo appuntamento annuale al Matis Club di Bologna con Vita, la serata che d’estate si svolge alla Villa delle Rose di Misano Adriatico e che propone una serie di dj da anni protagonisti in Italia e all’estero. Sabato 7 febbraio è il turno di Blackchild, Silvie Loto (nella.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Matis Club Torna il Matis Club: inaugurazione e prossime serate Il Matis Club di Bologna torna a scintillare con un entusiasmo rinnovato. Matis Club, le serate di gennaio: history, clorophilla, vidaloca e why not Il Matis Club di Bologna apre il 2026 con una programmazione varia e coinvolgente. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Matis Club Argomenti discussi: Al Matis Silvie Loto, Blackchild e Ricky Pedro. Moda anni Novanta: al Matis Club omaggio agli anni delle Morositas e delle Spice Girls«Non si esce vivi dagli anni '80» cantavano gli Afterhours nel 1999, ora quella canzone dovrebbe essere aggiornata, perché è giunto da tempo il momento di glorificare il decennio successivo, quello ... corrieredibologna.corriere.it Matis Club presenta @techisback.official Built on sound. Driven by people. 21 Febbraio Matis Club Tickets online: link in bio #MatisClub #TechIsBack facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.