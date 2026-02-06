Aiuto ci stiamo sentendo male Ma il gas uccide tutta la famiglia

Una famiglia di quattro persone è morta all’improvviso in casa a Lucca. La causa è stata una fuga di monossido di carbonio che ha avvelenato l’intera famiglia. I vicini hanno sentito le urla di aiuto e hanno chiamato i soccorsi, ma ormai non c’era più niente da fare. Gli investigatori stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità.

Lucca, 6 febbraio 2026 – Quattro vite spezzate, un’intera famiglia cancellata da una fatale fuga di monossido di carbonio. Per la tragedia di Porcari costata la vita mercoledì sera ad Arti Kola, di 48 anni, alla moglie, Jonida Kola, di 43, al figlio Hadjar, di 22 e alla figlia quindicenne Xhesika, sotto accusa c’è la caldaia appena acquistata e installata dallo stesso proprietario all’interno della casa. Il sostituto procuratore Paola Rizzo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti e incaricato i vigili del fuoco di accertamenti sull’impianto messo sotto sequestro, mentre il medico legale Stefano Pierotti ha effettuato ieri pomeriggio l’esame esterno sulle quattro vittime e i prelievi per stabilire il tasso di monossido nel sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Aiuto, ci stiamo sentendo male”. Ma il gas uccide tutta la famiglia Approfondimenti su Lucca Famiglia Crans-Montana, gli audio dell?orrore: «Aiuto, i miei amici bruciano». La Svizzera: sì alla rogatoria, ma non ci serve il vostro aiuto La vicenda di Crans-Montana si fa sempre più inquietante. Campobasso, intossicata dal pesce al cenone di Natale: Sara di Vita muore a 15 anni, tutta la famiglia era stata male, ma in ospedale li avevano rimandati a casa A Campobasso, una diciassettenne ha perso la vita dopo aver consumato pesce durante il cenone di Natale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lucca Famiglia Argomenti discussi: Comuni di confine, le imprese: Sì al referendum per passare in Friuli, stiamo con i sindaci; Sacile pronta al benvenuto dei Comuni trevigiani: Istanze legittime di territori con cui già collaboriamo; Comuni di confine, lo strappo di 4 municipi trevigiani: In Friuli si sta meglio, pronti al referendum. ?Gaiarine e Meduna guidano la...; Elisa Giorgi e Cristiano Ronaldo Junior si frequentano? Parla lei!. NUOVA OPPORTUNITÀ IN BECHERHOUSE! Stiamo cercando un/una AIUTO CUOCO/SNACKISTA per rafforzare il nostro team! Sei appassionato/a di cucina, dinamico/a e ami lavorare in un ambiente frizzante Questa posizione fa per te! Candidati invia facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.