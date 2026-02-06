Ai ragazzi piace molto parlare del sociale E questo li avvicina a noi

Questa mattina si è svolta una nuova tappa del campionato di giornalismo organizzato dal nostro giornale. Da anni, questa iniziativa coinvolge i giovani, che amano parlare di temi sociali, e li avvicina al mondo reale. I partecipanti si sono confrontati su argomenti di attualità, dimostrando entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.

Il campionato di giornalismo organizzato dal nostro giornale è da tanti anni tra le principali iniziative sostenute dalla cooperativa Labirinto. Presidente Davide Mattioli, anche per il 2026 Labirinto è al fianco dell’iniziativa " Cronisti in classe ". Qual è la motivazione principale che vi spinge a sostenerla da tanto tempo? "Questo progetto ci è piaciuto fin da subito e continua a piacerci. Le motivazioni sono molteplici: da una parte riteniamo che sia una attività di formazione molto valida rivolta ai giovani, che attraverso questa iniziativa possono conoscere da vicino il mondo del giornalismo e imparare anche ad approcciarsi al mondo dell’informazione anche in maniera professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

