Domenica 15 febbraio si svolge a Santa Maria degli Angeli la dodicesima edizione della “Festa degli Agricoltori”. Un appuntamento che unisce festa e impegno, con momenti di socialità e solidarietà. Tra le iniziative, una donazione all’Ospedale Meyer, simbolo di attenzione alla comunità e alla salute. La giornata promette di richiamare molti agricoltori e cittadini, pronti a condividere un momento di tradizione e vicinanza.

Santa Maria degli Angeli Socialità, solidarietà, tradizione: è conto alla rovescia per la dodicesima edizione della “ Festa degli Agricoltori “, in programma domenica 15 febbraio. Il ricavato dell’evento è nobile e fa riflettere: sarà infatti devoluto a favore della " Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer ", in particolare per il reparto malattie metaboliche. Alla presentazione ufficiale sono intervenuti, tra gli altri, i sindaci di Assisi e di Bastia Umbra, Valter Stoppini ed Erigo Pecci, il presidente di Umbriafiere, Antonio Forini, l’assessore alle attività economiche di Assisi, Scilla Cavanna, la vicesindaco Veronica Cavallucci, il presidente della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, Giancarlo Bordichini, e Alessio Castellani, ideatore e rappresentante del Comitato Agricoltori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agricoltura sotto i riflettori. Il comparto tra festa e impegno. Donazione all’Ospedale Meyer

