Agricoltura dalla Regione 126 milioni di euro alle imprese per la competitività

La Regione ha stanziato 126 milioni di euro per aiutare le imprese agricole. L’obiettivo è rendere più competitive, produttive e sostenibili le aziende del settore. Le risorse vogliono migliorare le filiere di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, sostenendo chi lavora nei campi e in aziende di trasformazione. Le imprese potranno usare i fondi per investimenti e innovazioni, puntando a rafforzare il settore in tutta la regione.

Incrementare la competitività, la produttività e la sostenibilità ambientale nelle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono questi gli obiettivi dei due bandi pubblicati dal dipartimento dell'Agricoltura per un totale di 126 milioni di euro.

