Agri-aperitivo sui Colli Euganei | l' apertura straordinaria da Cà Vendalis

L’azienda agricola Ca’ Vendalis riapre le porte per un’agri-aperitivo sui Colli Euganei. La richiesta è stata così forte che hanno deciso di fare un’ulteriore apertura straordinaria, anche se era nata come un’occasione unica. Questa volta, i visitatori potranno godersi un momento di relax tra i vigneti, gustando prodotti locali e ascoltando buona musica. La novità ha già attirato molti appassionati, pronti a vivere un’esperienza diversa dal solito, in un ambiente tranquillo e autentico.

"Doveva essere un'eccezione, ma a grande richiesta. eccoci di nuovo" l'azienda agricola Ca' Vendalis annuncia una nuova apertura straordinaria dedicata al relax e al gusto. Immersi nello splendido scenario dei Colli Euganei, i visitatori potranno godersi un "aperitivo mangiato" o una degustazione.

