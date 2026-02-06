Questa mattina la Corte ha confermato la condanna per il tentato omicidio della ex nel parcheggio di un centro commerciale a Giussano. La sentenza è stata ridotta di otto mesi rispetto alla prima decisione, ma la condanna resta definitiva. La vicenda ha fatto molto discutere in città, dopo l’aggressione avvenuta qualche tempo fa.

Condanna confermata, anche se limata di 8 mesi, per il tentato omicidio della ex nel parcheggio del centro commerciale a Giussano. L’ha deciso ieri la Corte di Appello di Milano, che ha inflitto la pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione a Said Cherrah, 27enne di origini marocchine residente a Broni nel Pavese, che nel dicembre 2024 ha costretto una 24enne di Erba, anche lei di origine marocchina, a salire sulla sua auto nel parcheggio del centro commerciale in via Prealpi a Giussano, l’ha colpita ripetutamente al volto, ha tentato di strangolarla con un cavo usb e poi l’ha colpita con una coltellata alla schiena, tra la gente indifferente alle sue urla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agguato nel parcheggio. L’aggressione alla ex: confermata la condanna

