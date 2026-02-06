Agguato fallito a Casoria faida tra clan per il controllo della droga | un arresto

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Casoria durante un’operazione contro una faida tra clan per il controllo della droga. L’arresto arriva dopo un tentativo di agguato fallito, che ha acceso i riflettori sulla guerra tra gruppi criminali nel quartiere. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA, per un soggetto ritenuto coinvolto in reati legati alla criminalità organizzata. La situazione resta tesa, con le forze dell’ordine impegnate a

Guerra tra clan a a Casoria per il controllo della droga, un arresto. La Polizia di Stato, in data 5 febbraio 2026, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), nei confronti di un soggetto gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e di detenzione e porto illegale di armi da fuoco. I delitti sono aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un’organizzazione camorristica operante sul territorio di Casoria. Le indagini, condotte dagli agenti della S.I.S.C.O. di Napoli e della Squadra Mobile di Napoli, hanno consentito di ricostruire un grave episodio avvenuto nel novembre 2024. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

La camorra torna a far sentire la sua presenza a Casoria, dove un’operazione della polizia ha portato all’arresto di Vincenzo De Rosa, un 24enne accusato di duplice tentato omicidio.

